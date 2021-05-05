وزير النقل : غلق فوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بالسكة الحديد وإقامة أخرى على جانبي القضبان

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتكريم 36 من العاملين بالهيئة كالتالي “10 قائد قطار - 10 مساعد قائد قطار - عدد 1 كمساري - 2 رئيس حركة - 6 من ملاحظي ومراقبي الأبراج - 6 من خفراء المنافذ - عدد 1 من برادي العربات” وذلك من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب.



حيث تمكن أحد قائدي القطارات من إيقاف القطار قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بالقصب معطل على السكة بدراو يوم 27/4/2021 وآخر تمكن من إيقاف القطار قبل اصطدامه بعدد من الأشخاص يحاولون العبور بعربة كارو محملة بالبرسيم يوم 27/4/2020 بسنديون وثالث تمكن من إيقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعطلت على قضبان السكة الحديد في مكان غير معد للعبور يوم 5/4/2021 يين النخاس /القرشي.

كما تمكن عدد من خفراء المنافذ من القيام ببعض الأعمال التي منعت من وقوع حوادث وحافظت على الأرواح مثل التعامل الإيجابي لأحد الخفراء مع سقوط شجرة على الخطوط بين بني احمد وابوقرقاص يوم10/4/2021 والتعامل الإيجابي لخفير منفذ آخر مع حريق بالخط النازل بين كفر عمار والرقة يوم 11/4/2021.

بالإضافة إلى قيام عدد من ملاحظي ومراقبي الأبراج بالتعامل الإيجابي لعدد من المواقف كادت أن تتسبب في مخاطر مثل قيام مراقب برج بركة السبع بالتعامل الإيجابي مع خروج دخنة من بواجي الجرار بين بركة السبع /بنها يوم21/4/2022.



وفي بداية كلمته خلال فعاليات التكريم قال وزير النقل إننا حاليا نرسي تقليدا ومبدأ التقليد هو أن يتم بشكل دوري ومستمر عقد لقاءات مع العاملين بالسكة الحديد للاستماع الى مقترحاتهم الخاصة ومتابعة تنفيذ تطوير مرفق السكك الحديدية أما المبدأ فهو مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء حافز انتاج او حافز تنفيذ أعمال بجودة عالية وكفاءة عالية والأرباح للشركات الرابحة فقط.

وهذا مبدأ يجب أن يرسخ في السكة الحديد الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يستحق ولن نسمح بوجود أي فرد في هيئة السكك الحديدية يتعاطى المخدرات وسيستمر التحليل الدوري لكافة العاملين وأي شخص مخطئ سيتم محاسبته وفقاً للائحة بكل حزم إلى أن يتم تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الفعل الخاطئ.

مضيفاً يجب اليقظة التامة في العمل لأنها من أساسيات النجاح ولحماية الأرواح مثلما هو الحال في كل من قام بإيقاف القطارات حتى لا تصطدم في الجرارات الزراعية أو الميكروباصات التي تعطلت أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور لذا نحن اليوم نشكر ونكرم كل من قام بهذا العمل.

مضيفا أنه من ضمن الخطة العاجلة الخاصة بالسكة الحديد الغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالاسواق الحالية وهذه هي الاولوية الأولى أما المرحلة الثانية فهي إقامة أسوار على جانبي السكة في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية حفاظاً على سلامة المواطنين فحياة المواطنين غالية علينا ويجب أن نتسابق لحمايتها ولا مكان لمهمل او متكاسل.

لافتا إلى أنه يجب أن يتم المحافظة على كافة أصول السكة الحديد والاستغلال الأمثل لكافة الموارد ومنع دخول أي راكب بدون تذكرة، لافتا إلى أننا لن نتوانى في تحسين دخول العاملين في وزارة النقل والسكة الحديد بالطرق القانونية المتاحة.

وأوضح الوزير أن مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس وأنا أشكركم على ما قمتم به من أعمال لمنع وقوع مخاطر وإنقاذ عدد من الأرواح.

وكان وزير النقل قد بدأ زيارته لهيئة السكة الحديد بتفقد محطة مصر واطمأن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة كما شدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بارتداء الكمامة في كافة المحطات والقطارات بالإضافة إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما التقى وزير النقل بعدد من المواطنين ودار حوار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد وقيام بعض القطارات بالتهديات في أماكن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.

وفي السياق ذاته عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية.

حيث أكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات السكة الحديد وان يتم بشكل بشكل عاجل سرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار بالإضافة إلى تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وكذلك تطوير محطات خط القاهرة / السويس.

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