علوم حلوان: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ..اليوم

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 فى باقى أقسام الكلية.



وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، أنه تم إعلان نتائج عدد كبير من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام .

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وصرح الدكتور عماد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه سوف يتم اليوم إعلان نتيجة الفرقة الفرقة الثالثة ل شعبة الجيولوجيا، الكيمياء والجيولوجيا، الجيوفيزياء، الكيمياء والنبات، الميكروبيولوجى والكمياء الحيوى فى خلال ساعات من اليوم من خلال روابط إعلان النتيجة التى تطلقها جامعة حلوان.



واضاف عميد كلية العلوم أنه سيتم أيضا إعلان نتيجة الفرقة الثانية ل شعبة الفيزياء والكمياء، الفيزياء الحيوى الطبى، الفيزياء والرياضة الفلك، برنامج البيوتكنولوجى (الطلاب المعتذرون) اليوم.

ونوهت إدارة كلية العلوم بأنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى، وشهد الموقع ضغطا كبيرا من طلاب الكليات الذين ظهرت نتائجهم، مما أدى إلى حدوث بطء وبعض الخلل على سيرفرات النتيجة، وعليه تحركت الجامعة سريعاً.



وأعلنت الجامعة عن روابط جديدة ونسخ بديلة، تيسيرا على أبناء الجامعة من الطلاب.

الروابط البديلة هي:

http://app.helwan.edu.eg

http://app1.helwan.edu.eg/

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جدير بالذكر أنه قد شارك طلاب جامعة حلوان في فعاليات المهرجان الكشفي الواحد والأربعون والإرشادي الثامن والعشرون، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين جوالة جامعه حلوان و مؤسسة clean Shores لعمل مشروع للخدمة العامة و تنميه المجتمع، وفي خلال فعاليات اليوم البحري تحت إشراف جمعيه الكشافة البحرية بالجيزة.