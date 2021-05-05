عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ..اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 فى باقى أقسام الكلية.
  

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، أنه تم إعلان نتائج عدد كبير من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام .

اقرأ أيضاً:


بتكلفة 786 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ مشروعات جامعة عين شمس.. صور

 

وصرح الدكتور عماد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه سوف يتم اليوم إعلان نتيجة الفرقة الفرقة الثالثة ل شعبة الجيولوجيا، الكيمياء والجيولوجيا، الجيوفيزياء، الكيمياء والنبات، الميكروبيولوجى والكمياء الحيوى فى خلال ساعات من اليوم من خلال روابط إعلان النتيجة التى تطلقها جامعة حلوان.


واضاف عميد كلية العلوم أنه سيتم أيضا إعلان نتيجة الفرقة الثانية ل شعبة الفيزياء والكمياء، الفيزياء الحيوى الطبى، الفيزياء والرياضة الفلك، برنامج البيوتكنولوجى (الطلاب المعتذرون) اليوم.

 

ونوهت إدارة كلية العلوم بأنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

 

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى، وشهد الموقع ضغطا كبيرا من طلاب الكليات الذين ظهرت نتائجهم، مما أدى إلى حدوث بطء وبعض الخلل على سيرفرات النتيجة، وعليه تحركت الجامعة سريعاً.
 

وأعلنت الجامعة عن روابط جديدة ونسخ بديلة، تيسيرا على أبناء الجامعة من الطلاب.

 

الروابط البديلة هي:
http://app.helwan.edu.eg
http://app1.helwan.edu.eg/
اقرأ أيضاً


وزير التعليم العالي : نمتلك الإمكانات لنصبح مركزًا إقليميا لتقديم الخدمات التعليمية

جدير بالذكر أنه قد شارك طلاب جامعة حلوان في فعاليات المهرجان الكشفي الواحد والأربعون والإرشادي الثامن والعشرون، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

 

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين جوالة جامعه حلوان و مؤسسة clean Shores  لعمل مشروع للخدمة العامة و تنميه المجتمع، وفي خلال فعاليات اليوم البحري تحت إشراف  جمعيه الكشافة البحرية بالجيزة.

نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام جامعة حلوان اخبار التعليم علوم حلوان

ترشيحاتنا

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات اللغة العربية للناطقين بغيرها

احمِ نفسك.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا في العيد

وزير النقل : غلق فوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بالسكة الحديد وإقامة أخرى على جانبي القضبان

شركات السيارات تسعى لتحصيل اشتراكات شهرية من العملا.. تفاصيل

كارثة في انتظار مستخدمي واتساب بعد 10 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

سيعود لمصر اليوم وغداً.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سيسقط في هذا المكان أول أيام العيد

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. قرارات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ