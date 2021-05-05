المفتي يوضح: هل فيروس كورونا غضب من الله؟

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الوباء لا يمثل غضبا من الله سبحانه وتعالى فالوباء عامة وكورونا تمثل اختبارا للبشرية لتصحيح المسار، واتخاذ الأسباب التي تؤدي إلى إزالة الفيروس.



وحول مصطلح جند الله الذي يطلقه البعض على فيروس كورونا قال المفتي «جند الله تطلق دائما في سياق حالات الحروب، أو الإبادات للجماعات التي عادت الله سبحانه وتعالي، لكن أمة سيدنا محمد مؤمنة ببشارة الرسول بأن أمتنا لن تهلك بما هلك به السابقين».

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن وباء فيروس كورونا أصاب العالم بالكامل، موضحًا أن الجميع مطالب بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تضعها الحكومة.



وأضاف شوقى علام، خلال لقاء ببرنامج “كتب عليكم الصيام” عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الحفاظ على الروح أمر بها الله، ولذلك يجب أن لا نلقى بأنفسنا فى التهلكة.

وكشف المفتى أن فيروس كورونا الوبائي الذي أصاب الناس في هذه الآونة، وإن كان في ظاهره أنه بلاء من الله تعالى، إلا أنه ليس عقابًا منه سبحانه لعباده كما يدعي البعض، بل هو رحمة للمؤمنين وبشرى لهم، وهو خصوصية لهذه الأمة المحمدية.



وأكد المفتى أن الشدائد تظهر العزائم، والمِحن تولّد المِنح، ولابد أن ننظر لهذا الوباء باعتبار آثاره وما يترتب عليه من الأجر على الصبر عليه والرضا به، لا باعتبار ذاته وأحداثه، فكل ما يصيب الإنسان من المِحن والشدائد، هو في حقيقته رفعة له وسبب لزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الشوكة تصيبه، فكيف إذا تعلق الأمر بالمرض المخيف والوباء المميت؟ فإن الدرجة فيه تكون أعظمَ والمِنحة بسببه أكبر.

