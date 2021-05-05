عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي يوضح: هل فيروس كورونا غضب من الله؟

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الوباء لا يمثل غضبا من الله سبحانه وتعالى فالوباء عامة وكورونا تمثل اختبارا للبشرية لتصحيح المسار، واتخاذ الأسباب التي تؤدي إلى إزالة الفيروس.


وحول مصطلح جند الله الذي يطلقه البعض على فيروس كورونا قال المفتي «جند الله تطلق دائما في سياق حالات الحروب، أو الإبادات للجماعات التي عادت الله سبحانه وتعالي، لكن أمة سيدنا محمد  مؤمنة ببشارة الرسول بأن أمتنا لن تهلك بما هلك به السابقين». 

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن وباء فيروس كورونا أصاب العالم بالكامل، موضحًا أن الجميع مطالب بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تضعها الحكومة. 


وأضاف شوقى علام، خلال لقاء ببرنامج “كتب عليكم الصيام” عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الحفاظ على الروح أمر بها الله، ولذلك يجب أن لا نلقى بأنفسنا فى التهلكة.

وكشف المفتى أن فيروس كورونا الوبائي الذي أصاب الناس في هذه الآونة، وإن كان في ظاهره أنه بلاء من الله تعالى، إلا أنه ليس عقابًا منه سبحانه لعباده كما يدعي البعض، بل هو رحمة للمؤمنين وبشرى لهم، وهو خصوصية لهذه الأمة المحمدية.


وأكد المفتى أن الشدائد تظهر العزائم، والمِحن تولّد المِنح، ولابد أن ننظر لهذا الوباء باعتبار آثاره وما يترتب عليه من الأجر على الصبر عليه والرضا به، لا باعتبار ذاته وأحداثه، فكل ما يصيب الإنسان من المِحن والشدائد، هو في حقيقته رفعة له وسبب لزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الشوكة تصيبه، فكيف إذا تعلق الأمر بالمرض المخيف والوباء المميت؟ فإن الدرجة فيه تكون أعظمَ والمِنحة بسببه أكبر.
 

شوقي علام مفتى الجمهورية فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات اللغة العربية للناطقين بغيرها

احمِ نفسك.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا في العيد

وزير النقل : غلق فوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بالسكة الحديد وإقامة أخرى على جانبي القضبان

شركات السيارات تسعى لتحصيل اشتراكات شهرية من العملا.. تفاصيل

كارثة في انتظار مستخدمي واتساب بعد 10 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

سيعود لمصر اليوم وغداً.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سيسقط في هذا المكان أول أيام العيد

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. قرارات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ