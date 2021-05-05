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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منافسة كبيرة.. محمد إمام الأعلى مشاهدة في رمضان

محمد إمام
محمد إمام

بعد اقترابنا من نهاية شهر رمضان الكريم ومع نهاية عرض مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، ومازال المسلسل وسط المنافسة الكبيرة بين مسلسلات رمضان متصدرًا لعدد المشاهدات ورقم واحد من حيث عدد مشاهدات المسلسل، ويأتي تصدر النمر لمسلسلات رمضان بعد ردود الفعل القوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهر واضحا من خلال تقليد الشباب لقصات شعره وملابسه، وانتشار بوستر النمر في الشوارع المصرية.

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أبدع.. محمد إمام يشيد بأداء خالد أنور في مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

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مسلسل النمر الفنان محمد امام مسلسلات رمضان 2021 اعمال محمد إمام

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