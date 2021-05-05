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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكم استخدام السواك وفرشاة الأسنان فى نهار رمضان؟.. المفتي يوضح

صدى البلد

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال “حكم استخدام السواك أو فرشاة الأسنان والمعجون في نهار رمضان".


وقال  "الرسول قال (لخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ)، والإمام الشافعي قال إن إزالة هذه الرائحة مكروهة وحال وجود حاجة لإزالة الرائحة فلا مانع بشرط عدم دخول شئ إلى الجوف.

وتابع  «يجب الاحتياط لأمر الصوم وعدم تعريضه لمجازفات، فلو الشخص متأكد من عدم وجود أي شئ إلى الجوف فلا مانع في هذه الحالة، والوضع ذاته مع السواك» «هذه المسألة متروكة لكل شخص حسب قدرته على منع دخول أي شئ إلى الجوف، وأنا شخصيا لا أفعل هذه الأشياء من باب الاحتياط». 

وأضاف شوقى علام خلال لقائه ببرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المسلم بعد الظهر أو فى رمضان يتغير رائحة فمه، وأن هذه الرائحة أطيب عند الله من رائحة المسك، والمسلم يصبر خلال رمضان ولا حزن على هذه الرائحة الكريهة التى لا يعتاد عليها المسلم فى الأيام العادية. 


ولفت إلى أن مسئلة تنظيف الفم فى رمضان متروك لكل شخص، وأن استخدام السواك فى رمضان جائز لكن فى حالة عدم دخول شئ الخوف.

 


 

شوقي علام مفتى الجمهورية استخدام السواك رمضان

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