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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال شعبان: خلايا القلب والمخ الأهم في الجسم على الإطلاق

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن القلب يحتوي على صمامات وشرايين وخلايا عصبية، خلاف عضلة البطين الأيسر التي إذا فشلت فشل الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله.


وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "هذه العضلة إذا فشلت وتعرضت للهبوط، تفشل الكلى، ويحتقن الكبد، وتحتقن المعدة، ويصاب الجسم بالورم، وتتجمع المياه في المخ، مما يؤدي إلى التعصب، وقلة النوم". 


وأشار إلى أن  خلايا القلب والمخ هما الأهم في الجسم على الإطلاق، معقبًا: "أي جرح في خلايا القلب أو المخ من الصعب تعويضه، على خلاف باقي أعضاء الجسم التي تعوض عند التعرض للجرح".

 


 

عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان الكلى الكبد جمال شعبان

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