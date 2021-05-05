عميد معهد القلب السابق: "الزعل" قد يحدث قصورا في الشرايين التاجية..فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن القلب العصبي عندما يتعرض للصدمات العاطفية قد ينكسر عضويًا، لافتَا إلى أن هناك متلازمة تسمى بالقلب المنكسر، معقبًا: "القلب مش زجاج عشان يتكسر بالشكل المعروف، لكن القلب ممكن يُصاب بشلل مؤقت، ويظهر على إنه منكسر ، خاصة لدى السيدات التي تفقد حبيب".



وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القلب يتأثر بالحالة النفسية بشكل كبير جدًا، وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على ذلك، وهذا واضح في قوله :" وَإِذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ".



ولفت إلى أن القلب يبلغ الحنجرة عضويًا عندما يحدث هبوط حاد، نتيجة التوتر أو صدمة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية تؤثر بالسلب على القلب، كما أن الزعل قد يحدث قصور في الشرايين التاجية.