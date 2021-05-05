رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات اللغة العربية للناطقين بغيرها

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات نهاية المستويات "المبتدئ الأول، والمتوسط الثاني" لطلاب معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

رافق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في جولته، الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

وخلال جولته التفقدية اطمأن داوود، على حالة الطلاب والتزامهم بارتداء الكمامات الوقائية، ووجود مسافات التباعد بين الطلاب، وتوفير الأجواء الصحية المناسبة داخل قاعات الامتحانات.

وأشاد بمدى التزام المعهد واتباعهم جميع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تواجد المراقبين والمعلمين للرد على تساؤلات الطلاب، والحل الفوري لأية مشكلة قد تظهر أثناء انعقاد الامتحانات، وقد سادت حالة من الاستقرار والهدوء في اليوم الثاني للامتحانات دون رصد أية شكاوي أو صعوبة في الامتحان.