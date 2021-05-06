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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤتمر سوق دبي المالي السنوي يبحث الفرص الاستثمارية 18 مايو

صدى البلد

أعلن سوق دبي المالي عن تنظيم مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2021 يومي 18 و19 مايو الجاري عن بعد بالتعاون مع جولدمان ساكس بمشاركة كبار مسؤولي الشركات الرائدة المُصدرة للأسهم والصكوك والسندات في أسواق المال في دبي مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وآسيا.

 

ويُتيح المؤتمر الفرصة للشركات لاستعراض تطورات أعمالها وقصص نجاحها وإبراز القدرات الملفتة التي أظهرتها للمحافظة على نمو أنشطتها مدعومة بالأداء المتفوق لدبي ودولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

 

يشارك في المؤتمر 10 شركات ومؤسسات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي وناسداك دبي وهي: إعمار العقارية و بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار مولز وأمانات وإعمار للتطوير وشركة سوق دبي المالي وبنك دبي التجاري وموانئ دبي العالمية والعربية للطيران.

 

ويمتلك المستثمرون الأجانب حضورا ملفتا في سوق دبي المالي حيث بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول من العام الجاري 46% وسجلت ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية ارتفاعا نسبته 2.6% خلال الفترة ذاتها إلى 18.3% مقابل 17.8% بنهاية الربع الأول من العام 2020.

 

وقال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: قدمت دبي ودولة الإمارات نمودجا يحتذى على صعيد سرعة التحرك لاحتواء تداعيات وضع غير مسبوق عالميا وذلك بفضل الرؤية القيادية والتعاطي الإيجابي مع التحديات بتحويلها إلى فرص مما جعلها في مقدمة الاقتصاديات الأكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات والمحافظة على معدلات نمو جيدة وفي تقديرنا فإن هذا الأداء مرشح لاكتساب مزيد من الزخم في المرحلة المقبلة في ضوء ما حققه الاقتصاد من نجاحات وبالاستفادة من خطط التحفيز المتوالية الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع تقديراته حسب آخر إصدار بإبريل من العام الجاري لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2021 من 1.3% في تقديرات سابقة إلى 3.1%.

 

وأضاف: بدورها فإن أسواق المال في دبي بما تمتلكه من بنية تنظيمية وأساسية متطورة وفئات أصول متنوعة توفر فرصا استثمارية سانحة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وقد حرصنا على معاودة تنظيم الدورة الجديدة من مؤتمر المستثمرين عبر تقنيات الاتصال المرئي لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال بدبي وباعتباره الحدث الأبرز ضمن برنامج سوق دبي المالي للتميز في مجال علاقات المستثمرين فقد رسخ المؤتمر مكانته كحلقة وصل رئيسية بين مُصدري الأسهم وأدوات الدخل الثابت في دبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية كما أسهم بصورة كبيرة في زيادة انفتاح الشركات المدرجة على المجتمع الاستثماري محلياً وعالميا.

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