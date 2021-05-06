لراغبى الاستثمار بالثروة الحيوانية.. ننشر أهم 5 نصائح للتسمين والتربية

قدّم حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عدة نصائح لمربي الماشية والراغبين الجدد في الاستثمار في تربية وتسمين الماشية، الامتثال للإجراءات الحكومية في تحصين مواشيهم منعا لانتشار الأمراض الوبائية، والتأكد من تحصين الماشية قبل دخولها لحظيرة التربية، وعدم السماح بدخول حظيرة المواشي لأي شخص غير العاملين بها قبل تعقيمه، وعزل الحيوانات المصابة، إن وجدت في مكان منفصل عن بقية المواشي السليمة المداومة على تطهير الحظيرة، مع شراء المواشي ذات السلالات المشهود بها عالية الإنتاجية من أماكن مضمونة وكذا تحري الدقة في شراء الأعلاف والتأكد من صلاحيتها للتغذية.

وأشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين خلال تصريحات له بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء والتي تقلصت فعليا إلى 40% في الفترة الأخيرة.

ولفت ، إلي أن قروض مشروع البتلو هي أسرع طريقة لتقليص هذه الفجوة، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في غضون سنوات قليلة.

وأضاف أبو صدام أن أسعار اللحوم الحمراء استقرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة رغم جائحة كورونا وحلول مواسم يكثر فيها استهلاك اللحوم مثل شهر رمضان المبارك وأعياد الأخوة المسيحيين وأعياد شم النسيم.