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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير إعلامية:

ريال مدريد يشترط عدم دفع أكثر من 100 مليون يورو لضم إمبابي

كيليان امبابى
كيليان امبابى

يواصل نادى ريال مدريد الإسباني، محاولاته لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، حيث واصل مفاوضاته مع الفرنسى كيليان إمبابى، لاعب نادى باريس سان جيرمان؛ من أجل الحصول على خدماته.

 

ويرتبط النجم الفرنسى كيليان إمبابى، بعقد رسمى مع نادى باريس سان جيرمان الفرنسى حتى الصيف المقبل.

 

وأشارت تقارير إعلامية من بينها برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إلى أن نادي ريال مدريد قرر التقدم بعرض للحصول على خدمات كيليان إمبابي، ولكنه اشترط عدم دفع أكثر من 100 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان للتنازل عن خدمات “إمبابى”.

 

ويلتقى بعد قليل نادى ريال مدريد مع تشيلسى الانجليزى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا على أن يتأهل الفائز منهما لنهائى دورى أبطال أوروبا لمواجهة مانشستر سيتى الذى تأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه أمس على باريس سان جيرمان. 

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