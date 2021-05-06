قبل العيد.. أسعار الكحك والبسكويت في منافذ وزارة التموين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات كعك وبسكويت العيد من خلال فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويستعرض “صدى البلد”، أسعار الكعك والبسكويت فى منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 25% عن الأسواق كالآتي:

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أسعار الكحك والبسكويت في منافذ وزارة التموين

1- بسكويت نشادر 50 جنيها - لوكس 80 جنيها

2- الكعك السادة 60 جنيها - بالملبن 65 جنيها - بالمكسرات 85 جنيها

3- بيتى فورعادى 65 جنيها - لوكس 85 جنيها

4- غريبة سادة 75 جنيها - باللوز 85 جنيها

5- علبة كيلو المشكل 55 جنيها "كعك سادة وبسكويت"

أسعار علبة الكحك والبسكويت

6- علبة 2 كيلو مشكل 125 جنيها "كعك سادة وبسكويت وبيتى فور وغريبة "

7- علبة 3 كيلو مشكل 185 جنيها

8- علبة 5 كيلو مشكل 310 جنيهات

9-علبة مميزة مشكل كيلو 80 جنيها "كعك مكسرات وبسكويت لوكس"

أسعار البيتي فور والغريبة

10- عبلة 2 كيلو مشكل مميزة 170 جنيها "كعك مكسرات، بيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز"

11- علبة 5 كيلو مشكل 420 جنيها "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز"

12- خصمومات 10% للجملة حتى 5 أطنان و15% لما يزيد عن ذلك