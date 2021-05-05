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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة نارية.. تشكيل مباراة ريال مدريد وتشيلسي فى نصف نهائى دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي الإنجليزي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وجاء تشكيل ريال مدريد كالاتي:

‏تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي :

كورتوا
ميندي - راموس - ميليتاو - ناتشو
كروس - كاسميرو - مودريتش
هازارد - بنزيما - فينيسيوس.

بينما يضم  تشكيل تشيلسي :-

ميندي، أزبيليكويتا ، سيلفا، كريستنسين ، روديغير، تشيلويل، كانتي ، جورجينيو ، ماونت ،هافرتز ،فيرنر

يذكر أن لقاء الذهاب انتهي بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما.

ريال مدريد تشيلسي زين الدين زيدان نهائي دوري أبطال أوروبا كورتوا فيرنر

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