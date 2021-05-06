تخفيضات حتى 25٪.. الطماطم بـ 3 جنيه والبطاطس بـ 3.50 في المجمعات الاستهلاكية

أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية أنهم يقومون بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت بين 15% إلى 25 % استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، والخضراوات والفاكهة، واللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وأشار رؤساء الشركات، في تقرير إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إلى أن منافذ الخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة، مؤكدين أن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 3 جنيه للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50، للكيلو.

وقالوا إن اللحوم البرازيلي المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيها للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، و85 جنيها للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنيهًا للكيلو.

من ناحية أخرى يتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضراوات والفاكهة من خلال بيان يرسل يوميًا من أسواق الجملة، فضلًا عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وأشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه الي 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنيه الى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنيه الى 2.2 جنية جملة لتباع للمستهلك من 2 جنيه الى 3.5 جنيه، والجوافة من 5 جنيهات إلى 7 جنيه جمله لتباع للمستهلك من 7 إلى 10 جنيهات.