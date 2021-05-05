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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام سعيد توجه رسالة نارية لـ هؤلاء .. فيديو

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن هناك البعض ممن أقوم بمحادثتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد يخشى أن يقوم بمحادثتي أمام الناس ويحادثني من خلال رسائل خاصة وكأنه يخاف أن يتحدث أمام الناس.

 

وأضافت “سعيد” خلال لقاء لها عبر برنامج شيخ الحارة والجريئة عبر فضائية القاهرة والناس أنني دائما ما اتساءل لماذ يقوم البعض بتلك التصرفات مما يسبب لي ضيقا .

ريهام سعيد : لست في حاجة لأحد كي يتعاطف معي.. فيديو

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد أن هناك البعض عندما اتحدث معه عبر الهاتف لا يرد على مكالماتي وهناك من يرفض المقابلة وهناك من يرفض أن يقدم خدمات لي.

 

وأشارت سعيد إلى أن فكرة أن يحاط الإنسان “بناس واطية ” تشعرني بأنني بمفردي ولا يوجد أحد معي أو من يساندني. 

 

 

الاعلامية ريهام سعيد مواقع التواصل الاجتماعي شيخ الحارة والجريئة ريهام سعيد

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