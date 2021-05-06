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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن Eكلاس موديل 2021 في المملكة المتحدة.. صور

صدى البلد

كشفت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية الفاخرة عن عدد من سياراتها الجديدة ضمن فئة السيارات E الشهيرة من الصانع الالمانى موديل 2021 في المملكة المتحدة البريطانية .

وتستمد سيارات الفئة E قوتها بخيارات متعددة للمحرك ، فتتميز E 200بمحرك بنزين سعة 2 لتر يولد 197 حصانًا وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر.

اما طراز  E 450 4MATIC فياتى بمحرك EQ Boostسداسي الأسطوانات سعة 3 لترات، قادر على إنتاج 367 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

 بينما سيتمد طراز E 400 d 4MATICقوته من محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات قادر على إنتاج 340 حصانًا وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر.

 

ويتوافر إصدار هجين هو E 300 e الذي يعمل بمحرك بنزين سعة 2 لتر مع بطارية 13.5 كيلو واط في الساعة، لتبلغ قوة السيارة 320 حصانًا وعزم دوران 700 نيوتن متر.

أما السيارة AMG Line Premium فتأتي بعجلات AMG مقاس 19 بوصة، وقفل وفتح من دون مفتاح، وكاميرا 360 درجة، والواقع المعزز MBUX.

 

وفي AMG Line Night Edition Premium Plusتتوافر عجلات AMGمقاس 20 بوصة، وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوت محيطي Burmester، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا.

 

واوضحت شركة مرسيدس ان السيارات التى تم الكشف عنها فى المملكة المتحدة تتوافر لها خيارات متعددة مقابل تكلفة إضافية من العميل ، ففي AMG Line - E 200وE 220 dتتاح عجلات AMGمقاس 18 بوصة، وهيكل AMGمع زجاج الخصوصية، ومصابيح أمامية ذكية متعددة الشعاع LED، والتحكم التلقائي في المناخ ثلاثي المناطق.

وفي AMG Line Night Edition Premium PlusوAMG  تأتي كخيار إضافي حزمة مساعدة القيادة التي تتضمن مساعد النقطة العمياء النشط، ومساعد الكبح النشط، والمساعدة النشطة للمسافة، ومساعد الإيقاف النشط في حالات الطوارئ، ومساعد تحديد السرعة النشط، ومساعد التوجيه النشط.

 

والجدير بالذكر ان الفئة E من مرسيدس تعتبر واحدة من أطول سيارات مرسيدس عمرًا، فقد بدأ إنتاجها في عام 1953 .

شركة مرسيدس مرسيدس الفئة E E 450 4MATIC اخبار السيارات

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