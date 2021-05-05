تباين نتئج أعمال شركات قطاع الأعمال العام.. أرباح الأسكندرية للأدوية تتراجع والقاهرة تربح 103 ملايين في 9 أشهر.. مصر للفنادق تتكبد 143 مليون جنيه.. شيني تربح 8.7 مليون

نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال خلال 9 أشهر

أرباح الاسكندرية للأدوية تتراجع 26 مليون جنيه

القاهرة للأدوية تربح 103 ملايين جنيه

9 ملايين جنيه تراجعا فى خسائر راكتا

شيني تودع الخسارة و تتحول للربحية



أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للأدوية ، احدى شركات قطاع الأعمال العام تراجع أرباح الشركة 19.5% عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري2021-2020.

وقالت الشركة ، اليوم،إنها سجلت صافي ربح بلغ 108.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 890.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 799.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أوضحت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 11.6%

وأضافت الشركة ، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 102.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 92.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تابعت:زادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 805.87 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 773.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وذكرت شركة القاهرة للأدوية أسباب ارتفاع صافي أرباحها أرباحها بسبب زيادة مبيعات المستحضرات للسوق المحلي والتصدير.

وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي

أعلنت شركة مصر للفنادق،التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق احدى شركات قطاع الأعمال العام ، عن تحولها من الربحية للخسارة،خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضى.

وأوضحت المؤشرات المالية للشركة تخقيق خسائر 143.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 142.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكشف المؤشرات تراجع إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 13.64 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 288.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت الشركة حققت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر قبل الضريبة بلغ 106.46 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 117.05 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 7.04 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 215.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري عن تراجع خسائرها 11 %.

وقالت الشركة ، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

واوضحت الشركة ،تراجع إيراداتها خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى الانخفاض في حجم المبيعات حيث تزيد تكلفة المبيعات عن أسعار بيعها لزيادة معدلات استهلاك الخامات والطاقة لتقادم خطوط الإنتاج، لذا فقد تم تعليق النشاط الإنتاجي منذ 25 سبتمبر 2019 ولحين الانتهاء من أعمال تطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج والاقتصار على البيع من المخزون.

وكانت الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشفت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شيني"التابعة للقابضة المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحولها للربحية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021 .

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة تحقيق ارباح بلغت 8.7 مليون جنيه من يوليو إلى مارس 2021 مقابل خسائر بلغت 33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

اوضحت الشركة، حققنا مجمل ربح قدره 9.89 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في مارس الماضي مقابل أرباحاً بقيمة 4.22 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 30.55 مليون جنيه في الثمانية أشهر المنتهية في فبراير 2021، مقابل خسائر بقيمة 19.12 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات التي تأثرت بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر طبقاً للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2021-2022 بفائض قدره 6.259 مليون جنيه.