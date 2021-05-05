ابتعد عن هؤلاء.. خبيرة تكشف عن كيفية زيادة الطاقة الروحانية

البيه والهانم

قالت هدير نجيب، خبيرة الطاقة الإيجابية، إن الشخص هو الذي يركز على الأخبار السلبية أو الإيجابية التي تنعكس على حياته، مشددة على ضرورة أن يعلم الإنسان بأنه هو من يؤثر في حياته، وليس الأشخاص المحيطون به، كما أن هناك ضرورة لتجنب الأشخاص السلبيين في الحياة.



وتابعت "نجيب"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك إمكانية لزيادة الطاقة الروحانية في رمضان أو غير رمضان، من خلال عدم إضاعة الوقت مع الحبيب" المفلسع" أو الصديق المتشائم، الذي يتحدث دائمًا في المشاكل، لأن مثل هؤلاء الأشخاص يضيعون الوقت بدون أي فائدة.

ولفتت إلى أن الإنسان يتناول الطعام لكي يكون لديه صحة جسدية، لكي يبدع في عمله، ولذلك لا يجب أن نتناول الوجبات السريعة التي تنعكس سلبًا على الوزن، وبالتالي الحياة بشكل غير سعيد، معقبة: "لازم أشوف الدافع الحقيقي للطعام".

كما كشفت خبيرة الطاقة الإيجابية، إن الشخص الذي يرفض المجتمع طيلة الوقت يعاني بشدة، معقبة: "لو أنا رافض المجتمع طوال الوقت، مش هعرف أعيش حياتي، وهشوف كل حاجة حوليا مش مهمة".

وأوضحت أن هناك ضرورة للاستمرار نحو تحقيق الهدف طوال الوقت، رغم الظروف، ومهما حدث، معقبة: "لازم أستمر نحو تحقيق هدفي، لكي أنجح في تحقيقه".

وأضافت أن التوقع العالي يؤدي إلى الزهق من السعي نحو تحقيق الهدف، وبالتالي الفشل، معقبة: "لازم أكافئ نفسي لما أحقق حاجة، ويكون ليا 10 دقائق في اليوم خاصة بيا".

