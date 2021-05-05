ريهام سعيد: اتعملي عمل سفلي والجن ضربني أنا وأحمد بدير بالطوب.. فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد أنها قامت بعمل 6500 حلقة في حياتها مؤكدة أنها قامت بعمل حلقتين عن الجن والعفاريت.

وأضافت سعيد خلال لقاء لها لبرنامج شيخ الحارة والجريئة عبر فضائية القاهرة والناس أن غرفة المونتاج بقناة النهار كانت تغلق بمعرفة العاملين بالقناة ولا يدخلها أي شخص أخر مشيرة إلى أنه عندما تم تصوير الحلقات تم إكتشاف أن مصور في القناة حدث له انتفاخ كبير بمعدته وظل يردد كلمة “جن”.

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد: عندما وصلنا لغرفة الأستديو بالقناة تم اكتشاف أنه لا يوجد أي من اللقطات المصورة التي قمنا بتصويرها وكان البعض يسمع صراخ مستمر بالغرفة.

وتابعت ريهام سعيد: "اتعملي عمل سفلي بوقف الحال.. ومش عارفة افكه.. وحالي واقف بقالي ٥ سنين"، مشيرة إلي أنها لا تصدق ولا تقتنع بهذه الأعمال، إلا أن ٤ أشخاص أكدوا لها هذا السحر، كما أنها تعرضت لموقف اخر من قبل الجن خلال تصوير مسلسل في احدى البلاد العربية، قائلة: "الجن ضربني بالطوب انا واحمد بدير وخربش بدير وصحاه من النوم".