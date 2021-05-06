مجلس الوزراء يعلن عن إجراءات جديدة لمجابهة انتشار كورونا الفترة المقبلة.. ونواب: الحكومة تتعامل مع الأزمة بحرفية عالية.. وتوفير اللقاح للمواطنين ترجمة لاهتمام الدولة بصحة المواطن

قوى عاملة البرلمان: توفير لقاحات كورونا يعكس اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن

نائب بالشيوخ: قرار إغلاق المحال والمقاهي والمولات من التاسعة مساءً صائب

جيهان البيومي تشيد بقرارات الحكومة لمجابهة كورونا: تدير الازمة بحرفية



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.



وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، لتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وإعلان عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، استهله بتقديم أخلص التهاني القلبية للشعب المصري العظيم، بمناسبة الأعياد التي مرت بها مصر خلال الأيام المنقضية، متمثلة في عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

وأكد أنها مناسبات سعيدة للمصريين جميعا مرتبطة بالثقافة والموروث المصري، كما ترتبط بالمناسبات الدينية والوطنية، وجدد الدكتور مدبولي التهنئة لأبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال إن هذه الأيام تجمع بين عدة مناسبات دينية للشعب المصري مسلميه وأقباطه، لاسيما أننا ننعم بشهر رمضان حاليا وخلال الأيام المقبلة سنحتفل بعيد الفطر المبارك، وأدعو الله عز وجل أن يكون عيدا تملؤه الفرحة والسعادة لجموع الشعب المصري، وللأمتين العربية والإسلامية.

وخلال المؤتمر، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع الأزمة الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا أو كوفيد - 19، والتي يعاني من تداعياتها العالم أجمع، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد اليوم للجنة مواجهة الأزمة، لافتا إلى المناقشات العديدة التي دارت خلال هذا الاجتماع، وكذا مناقشة عدد من القرارات للتعامل مع هذه الجائحة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم وفترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية منذ ظهور جائحة كورونا والموجة الأولى منها، قد رسمت سياسة واضحة للغاية تتسم بالاتزان لمواجهة هذه الجائحة ترتكز على محورين: المحور الأول يتمثل في الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها للتعامل مع هذه الجائحة الشديدة التي أثرت سلبا على كثير من دول العالم، ولا تزال العديد من الدول تعاني من ويلاتها، وندعو الله أن يرفع هذا الوباء عن جميع المواطنين في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتمثل في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، وعدم إيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك من منطلق إدراك الدولة والحكومة لارتباط هذه الأنشطة بملايين المصريين وبالتالي ملايين الأسر التي تعتمد على أنشطة كثيرة تتصف بعدم الاستدامة والتي يطلق عليها العمالة غير المنتظمة، ولذا فقد استهدفت الحكومة مراعاة تحقيق الاتزان بشكل كبير بين محوري الحفاظ على صحة المواطن، والتأكيد على استمرار دوران عجلة الاقتصاد.

وأشاد نواب البرلمان بحزمة الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة والسياسة المتزنة لمواجهة ازمة فيروس كورونا الذي إجتاح العالم بأكمله، مؤكدين على اهمية توفير اللقاح للمواطنين وتوافره بكميات كبيرة.

وفي هذا الصدد قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان قرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت في إجتماع اليوم، وتاكيده على بعض النقاط من توفير كمية كبيرة من لقاحات كورونا وإطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح امام مكاتب البريد، وغير ذلك من القارات الهامة التي صدرت اليوم، تصب جميعها في مصلحة المواطن،كما انها تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين بلا إستثناء.



وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توفير لقاحات كوفيد 19 بهذه الكثرة تعود الى العلاقات الجيده بين مصر وهذه الدول التى تقوم بإمداد مصر لقاح كورونا.



وعن عدم دخول مصر إلا بإجراء تحليل pcr وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، اكد النائب عبد الفتاح يحيي أن هذا حقنا مثلنا مثل دول عديده، قامت بإتخاذ هذه الإجراءات مسبقا.



ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى اهمية تشكيل لجان داخلية بمديريات الشئون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين، والحرص على تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ، مشيدا بجهود الحكومة المصرية بما تبذله من جهود بهذا الملف .

من جانبه قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية إن الدولة المصرية بذلك جهود كبيرة منذ بدء جائحة كورونا، موضحا ان هذه الجهود تمثلت في الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إنتهجتها لمنع تفشي الفيروس، والعمل على توفير اللقاح للمواطنين، الامر الذي يؤكد إهتمام الدولة المصرية حتى في ظل هذه الظروف الصعبة.



وأشاد البلشي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بقرارت رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع اليوم الذي تؤكد دائما جهود الدولة في منع تفشي الفيروس من خلال حزمة الإجرارات والقرارات المستمرة، منوها إلى أن توريد 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس" الأسبوع المقبل و 1.7 مليون جرعة أخرى نهاية الشهر، سيكون له نتائج إيجابية بشكل توفير اللقاحات بشكل كبير.



وحذر عضو مجلس الشيوخ، المواطنين من التهاون في الأخذ بالإجراءات الإحترازية وبالاخص هذه الفترة، موجها الضوء غلى اهمية قرارات تحديد موعد إغلاق المحال والمولات والمقاهي والمطاعم من التاسعة مساءً، والسماح ببتوصيل الخدمات للمنازل "الدليفري"، وايضا قرارات حظر جميع المؤتمرات والحفلات في الفنادق والنوادي.



فيما قالت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، أن ما صدر من قرارات اليوم من قبل مجلس الوزراء، والتاكيد على بعض النقاط الهامة المتعلقة بأزمة كورونا وتوفير الدولة اللقاح للمواطنين، هي قرارات في غاية الاهمية ، وتثبت أن أن الحكومة المصرية على درجة عالية من الحرفية في ادارة الأزمات وتحرص دائما في المقام الاول على المواطن المصري وصحته .



وأضافت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه من الواجب دعم الدولة في تنفيذ تلك القرارات لكي نتمكن من اجتياز تللك المحنة وان يكون الشارع على درجة الوعي المطلوبة، منوهة إلى ضرورة أخذ اللقاح الخاص بكورونا والعمل على التوعية لذلك.