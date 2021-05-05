عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفرح كلنا.. حكيم يجهز أغنية جديدة بمناسبة عيد الفطر.. شاهد

حكيم
حكيم

نشر الفنان حكيم صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و علق حكيم قائلا :" انتظروا اغنية حلوة قوي علي العيد ان شاء الله نفرح كلنا ويبقي عيد سعيد علي الكل  " 

 

يذكر أن  الفنان حكيم أحيا أولي ليالي سحور خيمه The Garden  الرمضانية بالتجمع الخامس وقام بالغناء لأكثر من ساعه ونصف غني خلالها أغانيه القديمة والحديثة والأغاني الرمضانية وسط تفاعل الجمهور معه 

وأشاد حكيم بالتنظيم الراقي كما حرص حكيم علي النزول من علي المسرح و الغناء وسط الحضور و التقاط الصور معهم.


كان منظمو الحفل قد أعلنوا عن الحفل لمده ٢٤ ساعة فقط قبل ان يضعوا لافته كامل العدد ونفاذ كافة التذاكر قبل الحفل ب ٢٤ ساعة. 
 

وأعلنت الخيمة عن استقبالها للجمهور يوميا للسحور حتي الساعة الثالثة فجرا يتخلله برنامج حافل طوال شهر رمضان لإحياء الليالي الرمضانية.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانيين، الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلي طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.

عيد الفطر الفنان حكيم انستجرام رمضان العيد الفن

موضوعات متعلقة

العبقري.. ظهور نادر ل دينا مع محيي إسماعيل.. شاهد

علا رشدي ممازحة متابعيها : الدنيا ربيع والجو فظيع

درة وزوجها في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية

مع محمد إمام .. هنا الزاهد تشارك كواليس مسلسل النمر

أخد بالروصية.. ياسمين عبد العزيز تعطي أحمد العوضي حضن عنيف

بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تخطف قلوب متابعيها

بمكياج لافت.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد .. تامر هجرس يستعرض عضلاته من الجيم

ترشيحاتنا

8 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أوروبا

بـ بدلة فوق الركبة.. مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد إصابته بكورونا.. نقابة الموسيقيين تتابع حالة الموسيقار جمال سلامة

جزيرة جيرسي.. أول أزمة بين بريطانيا وفرنسا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

فيديو جراف.. موعد ذروة الموجة الحارة.. وتحذيرات جديدة من الأرصاد

من توظيف الأموال وفرض الحراسة حتى العودة.. حكاية 25 سنة قضاها أشرف السعد خارج مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

سيعود لمصر اليوم وغداً.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سيسقط في هذا المكان أول أيام العيد

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ