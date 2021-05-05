نفرح كلنا.. حكيم يجهز أغنية جديدة بمناسبة عيد الفطر.. شاهد

نشر الفنان حكيم صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علق حكيم قائلا :" انتظروا اغنية حلوة قوي علي العيد ان شاء الله نفرح كلنا ويبقي عيد سعيد علي الكل "

يذكر أن الفنان حكيم أحيا أولي ليالي سحور خيمه The Garden الرمضانية بالتجمع الخامس وقام بالغناء لأكثر من ساعه ونصف غني خلالها أغانيه القديمة والحديثة والأغاني الرمضانية وسط تفاعل الجمهور معه

وأشاد حكيم بالتنظيم الراقي كما حرص حكيم علي النزول من علي المسرح و الغناء وسط الحضور و التقاط الصور معهم.



كان منظمو الحفل قد أعلنوا عن الحفل لمده ٢٤ ساعة فقط قبل ان يضعوا لافته كامل العدد ونفاذ كافة التذاكر قبل الحفل ب ٢٤ ساعة.



وأعلنت الخيمة عن استقبالها للجمهور يوميا للسحور حتي الساعة الثالثة فجرا يتخلله برنامج حافل طوال شهر رمضان لإحياء الليالي الرمضانية.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانيين، الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلي طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.