محمد صلاح أم رياض محرز.. من هو فخر العرب الحقيقي في الملاعب العالمية ؟

قاد الجزائري رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، للتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي إياب دور نصف النهائي.

رياض محرز سجل هدفًا للمان بلو في مباراة الذهاب والتي انتهت بانتصارهم بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسجل هدفي مباراة الإياب والتي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب الاتحاد.

بلا شك فإن رياض محرز يقدم واحدًا من أفضل مواسمه في الساحرة المستديرة، ومع تألق اللاعب الجزائري، يرتبط اسمه بنجمنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وتبدأ المقارنات بينهما، والسؤال هنا: من هو فخر العرب الحقيقي؟

بحيادية، وبعيدًا عن كونه مصريًا مثلنا، ولكن لا مقارنة لما وصل له محمد صلاح، والتألق الذي يعيشيه رياض محرز، لماذا؟

محمد صلاح تمكن من مناطحة أفضل اللاعبين في كرة القدم، تمكن من منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

في عام 2018، احتل محمد صلاح المركز الثالث في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.. تفوق على ميسي ونجوم الكرة العالمية، فقط سبقه هذا العام رونالدو ولوكا مودريتش، وإن كان صلاح كان يستحق بلا مبالغة الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ذلك العام، بعد أدائه الرائع وأرقامه الخرافية.

محمد صلاح هو محطم الأرقام القياسية سواء في الدوري الإنجليزي، مع ناديه ليفربول، أو كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم العرب والأفارقة في مختلف البطولات.

محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من تسجيل 32 هدفًا في موسم واحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “ بريميرليج”.

محمد صلاح قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2019 بعد 15 عام من الغياب، وبعد عام وحيد من قيادته لنهائي النسخة السابقة

محمد صلاح قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا

محمد صلاح هذا الموسم، نجح في تسجيل 29 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات، مقارنة بـ 14 هدفًا فقط لمحرز في واحد من أفضل مواسمه الكروية كما يُقال

محمد صلاح هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدف، فيما سجل رياض 9 أهداف فقط هذا الموسم

محمد صلاح قيمته التسويقية تقدر بـ 110 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة رياض محرز 42 مليون يورو فقط

عند الحديث عن التأثير مع المنتخب الوطني، فيقول البعض أن محرز له تأثير أكبر من صلاح لقيادته الجزائر لتحقيق أمم أفريقيا عام 2019، ولكن صلاح نجح في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018، للمرة الأولى منذ 28 عامًا

محمد صلاح قاد مصر لنهائي أمم أفريقيا عام 2017 بعد غياب للفراعنة عن البطولة في 3 نسخ

محمد صلاح سجل مع منتخب مصر 43 هدفًا في 69 مباراة، فيما سجل رياض محرز 19 هدفًا في 62 مباراة مع الجزائر.

بعد كل ذلك، سيكون من الإجحاف في حق صلاح، أن يتم تفضيل محرز عليه، بالطبع محرز هو لاعب كبير ويقدم موسم رائع، لكن محمد صلاح في مكانة أخرى، فهو فخر العرب الحقيقي بلا منازع.