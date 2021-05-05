أصعب مشهد وكنت شايله همه.. آيتن عامر من كواليس مسلسل كوفيد25

نشرت الفنانة ايتن عامر صورة لها من كواليس مسلسل كوفيد ٢٥ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت ايتن عامر علي الصورة :"المشهد ده كان صعب وكنت شايله همه بشكل مش طبيعي ، كل فريق العمل كانوا متوترين والوقت مكنش بيعدي وبعد ماخلصنا تصوير المشهد دا روحت فورا وفضل مودي وحش شويه كتير وحقيقة انا شايله هم الحلقة اوي بسبب المشهد دا ".

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.