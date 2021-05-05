بعد ازمتها مع ريهام سعيد وتصدر بحث جوجل.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة ريم البارودي

تصدرت الفنانة ريم البارودي، مؤشر البحث جوجل بعد ازمتها مع الإعلامية ريهام سعيد.





وتتميز الفنانة ريم البارودي، بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .



وتتميز الفنانة ريم البارودي ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.



لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة ريم البارودي.

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تفاصيل خلافها مع الفنانة ريم البارودي.

وقالت ريهام سعيد، في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "كلت عيش وملح مع ريم البارودي".



وأضافت ريهام سعيد "أنا وريم البارودي مش شبه بعض خالص، والمضحك أنه لا يوجد سبب للخلاف بيني وبينها".



وتابعت ريهام سعيد "ريم البارودي بتحب الخلافات، وقبل كده كان هناك خلافات بين ريم البارودي وفنانين كثيرين مثل أحمد سعد وسمية الخشاب".



وأكملت ريهام سعيد "رفعت قضية على ريم البارودي عشان ما فعلته يعتبر سب وقذف في حقي"، مختتمة "محدش شتمني في حياتي، وانا أحترم الجميع، وريم البارودي أخدت كتير من جمهوري".



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