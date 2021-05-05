ريهام سعيد : ريم البارودي ماتت بالنسبة لي.. فيديو

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن ريم البارودي كانت تشيد كثيرا بحلقات برنامجها وأعمالها، خاصة وأنها لم تمتلك صديقه لها في الوسط الفني، متابعة "ريم البارودي ماتت بالنسبة لي الا الإهانة"، وأنا تعرضت للإهانة من ريم البارودي.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج شيخ الحارة والجريئة عبر فضائية القاهرة والناس: انا حواليا ناس واطية محدش بيسأل عليا.. تلفوناتي كانت بترن والناس بتبعتلي فجأة محدش مهتم ولا بيرن.

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد أن الناس بتوع مصلحة ومبردش عليهم دلوقتي"، و لا أحتاج للتعاطف من أي شخص.

وكشفت ريهام سعيد، عن أنها خلال قضيتها الأخيرة تعرضت لبيع ممتلكاتها من سيارات وشقق لكي تستمر في القضية، حيث إنها كانت لا تمتلك أموال في هذه الفترة، منوهة بأن قناة النهار كانت تمر بأزمة مالية، ولم تأخذ أموالا من عائلتها.