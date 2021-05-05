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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من توظيف الأموال وفرض الحراسة حتى العودة.. حكاية 25 سنة قضاها أشرف السعد خارج مصر

أشرف السعد
أشرف السعد

ربع قرن من الزمان قضاها رجل الأعمال أشرف السعد خارج البلاد، مُبعدًا بفعل أحكام الحراسة والقضاء والتُهم التي لاحقته حتى بُرئ منها جميعها.

بداية أشرف السعد 

يمتلك رجل الأعمال أشرف السعد، دهاءً كبيرًا وذكاءً فطريًا مكنه من تدشين العمل الخاص به من خلال التجارة في العملة، حيث بدأ استثماراته بـ تدشين شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال عام 1991 وذاع صيته بين المواطنين والأوساط الاقتصادية قبل أن يُتهم في قضايا توظيف أموال ويغادر فرنسا ليمكث فيها 3 شهور للعلاج، ويصدر قرارًا بوضعه على قوائم الإنتظار.

قصة توظيف الأموال 

بدأت حياة أشرف السعد تأخذ منحنى آخر من الأخبار المتداولة والتنقل بين المدن والاتهامات التي وُجهت له حتى تم فرض الحراسة على جميع ممتلكاته في مصر فاستقر في لندن، لكنه لم ينفصل عن مصر من خلال متابعاته للقضايا والأحداث المصرية.

حٌكم على أشرف السعد بالسجن عامين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وفي يناير 1993، وجهت له المحكمة اتهاما بعدم إعادة 188 مليون جنيه للمودعين، قبل أن يتم إخلاء سبيله في نفس العام  بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أصوله المالية. 

سافر أشرف السعد لفرنسا مرة أخرى عام 1995 للعلاج، ثم غادرها إلى لندن والتي يعود منها اليوم للأراضي المصرية.

إنهاء فرض الحراسة 

في عام 2007 قررت محكمة القيم رفع الحراسة عن ممتلكات أشرف السعد بينما سدد كل المديونيات التي أتٌهم فيها للأفراد والمؤسسات وهو ما يرفع التهم عنه.

لكن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على حكم المحكمة وهو ما استدعى بقاء أشرف السعد في الخارج لفتر إضافية.

عودة بعد ربع قرن 

 لم ينفصل أشرف السعد عن مصر، ولم تغب عن ناظريه طوال أيامه في الغربة، كان دائم التواصل مع البلاد والتجاوب مع أحداثها من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات للحديث عن أحوال البلاد ومطالبة المواطنين بدعمها.

أعلن أشرف السعد مواقفه السياسية المنحازة للبلاد وثورتها في 30 يونيو على نظام الإخوان، كما حكى كثيرا عن تاريخه وعلاقته بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

منذ 4 ساعات نشر أشرف السعد صورة له من داخل طائرة، يعلن عودته إلى مصر.

وكتب السعد: “بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر”.

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