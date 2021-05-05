أحمد صلاح حسني يبدأ قصة حب ويخشى الموت في الحلقة الـ8 من "كوفيد25"

كشف الفنان أحمد صلاح حسني حقيقة الشركات المُصنعة للفيروس الجديد الذي أصاب مصر، من خلال عودته للبحث كمهندس كمبيوتر وتهكيره لبيانات تلك الشركات.



واكتشف رامي"أحمد صلاح حسني"، خلال أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل "كوفيد25"، أن محمد عادل الطبيب الذي تم حجزه معهم هو أحد المشاركين في تصنيع الفيروس المنتشر.



وفي اتجاه آخر بدأت تقع قصة حب بين رامي "أحمد صلاح حسني" وبين إحدى المريضات المتواجدات بمستشفى العزل الذي أصبحن يقمن بها، وطلب من الدكتور ياسين"يوسف الشريف"، أن يتعرف من خلال السوشيال ميديا إذا كانت منطقة جسر السويس غير محظورة لكي تذهب لتطمئن على أسرتها.



وطلب منها إذا أرادت أي شيء أن تخبره، في حالة من الاهتمام المبالغ بها، وأخبرها أنه كان على علم بأن العالم سيصيبه كل هذا الوباء وأنه لا يخشاه، ولكن يخشى الموت لأنه ليس على استعداد أن يلقى الله حاليًا.



مسلسل "كوفيد 25" بطولة بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.