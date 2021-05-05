المحرصاوي يستجيب لطلاب الكليات العملية المقيمين في المدن الجامعية

استجاب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لرغبات أبنائه طلاب وطالبات الكليات العملية المقيمين في المدن الجامعية.



وقرر رئيس الجامعة، فتح المدن الجامعية حتى يوم الاثنين القادم الموافق 10 من مايو بوجبات للراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية.

وتبدأ العودة للمدن عقب إجازة عيد الفطر في 16 من مايو لطلاب وطالبات الكليات العملية (القطاعات الطبية والهندسية) على حسب جداولهم الخاصة بالعملي والامتحانات.

كما يبدأ صرف الوجبات الغذائية بدءًا من 24 من مايو.