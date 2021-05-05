رسميًا .. تحديد موعد جديد لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والتي تأتي ضمن الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام موقعة مانشستر يونايتد وليفربول في 13 من الشهر الجاري والموافق يوم الخميس، حيث ستقام الموقعة على ملعب "أولد ترافورد".

رابطة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، قررت تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها أن تقام في الخامسة والنصف مساء أمس، الأحد، بعد اقتحام جماهير مانشستر يونايتد لملعب الفريق “أولد ترافورد”، بسبب اعتراضهم على سياسات ملاك النادي، دون الكشف عن موعد محدد للمباراة.

كما ذكرنا فإن رابطة الدوري الإنجليزي لم تحدد موعدًا للمباراة، فهم مازالوا يبحثون عن موعد لإقامتها في ظل الجدول المزدحم بالمباريات في الفترة المقبلة، إضافة إلى نهاية الموسم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي ليفربول في المركز السابع.