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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مدينة الطائف السعودية تتزين بالسيارات الكلاسيكية والورود

صدى البلد

أعلنت وزارة الثقافة السعودية ، عن تزيين الطرق والميادين العامة ومداخل عروس المصائف مدينة الطائف بالسيارات القديمة والكلاسيكية ورصعتها بباقات الورد التي تشتهر بها المحافظة ، انطلاقا من دورها الثقافة والحضارة المنوطه به .

 

وأوضحت وزارة الثقافة السعودية أن خطوة تزيين مدينة الطائف جاءت بمشاركة متحف الشريف الخاص بالسيارات الكلاسيكية القديمة المتواجد بالمملكة العربية السعودية ، كنوع من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المملكة .

 

وقال صاحب متحفالسيارات القديمة والكلاسيكية علي الشريف أن هناك تعاونا بينهم وبين عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الثقافة وكذلك السياحة وغيرها لكل مايخدم الطائف ويبرز جمالها .

 

واضاف الشريف انه تم تخصيص عشر سيارات كلاسيكية قديمة للدفع بهم في عدد من الميادين وتجميلها بالورود التي تشتهر بها الطائف منذ زمن عيد ، حتى يعاد اليها بريقها الاصلى .

 

واشار صاحب المتحف الى ان مبادرة وزارة الثقافة جميلة ، و نالت استحسان الكثير من الزوار ومحبي الطائف.

 

واعتبر أهالي المحافظة هى خطوة لتزيين ميادين الطائف التي غابت عنها المجسمات الجمالية حتى وإن كانت فترة بقائها ليست بالطويلة.

 

وكان قد افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل مبنى مواقف السيارات برجة القزاز بالمنطقة التاريخية، وذلك للحد من الزحام الشديد والتعامل مع عدم توفر أماكن لركن السيارات .

 

وزار أمين الطائف مبنى مواقف السيارات واطلع على آلية العمل وتفقد غرفة المراقبة، كما أطلع على نظام المتابعة والسلامة بالمواقف.

 

ويتكون مبنى مواقف السيارات من خمسة طوابق ويحتوي على 280 موقف للسيارات، ومواقف لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 65 محلا تجاريا.

 

كما وجه المهندس محمد بن هنيل آل هميل بأن تكون أول ساعتين من حجوزات ذوي الإعاقة بمبنى مواقف السيارات (برحة القزاز) مجانا.

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