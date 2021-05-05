ريهام سعيد تعلن موقفها من قرار إيقاف تامر أمين.. فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد إنها ضد ايقاف الإعلامي تامر أمين على الرغم من أنه أخطأ وخانه التعبير عن الصعايدة لأنهم فوق رؤوسنا.

وأضافت سعيد خلال لقاءها في برنامج شيخ الحارة والجريئة عبر فضائية القاهرة والناس، أن قرار إيقاف أي إعلامي هو قرار صعب لأنني قمت بتجربته من قبل .

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد أن البعض عندما اتحدث معه عبر الهاتف لا يرد على مكالماتي وهناك من يرفض المقابلة وهناك من يرفض أن يقدم خدمات لي.

وأشارت سعيد إلى أن فكرة أن يحاط الإنسان “بناس واطية ” تشعرني بأنني بمفردي ولا يوجد أحد معي أو من يساندني.