حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية أم القرى في كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية أم القرى التابعة لمركز الرياض، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

جاءت هذه القافلة تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، والدكتورة وفاء الصادق، مستشارة وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وبلغ عدد المترددين عليها خلال اليومين 1100 مريض وقد تلقوا جميعًا جميع الخدمات الطبية والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة والتي بلغ عددها 10 تخصصات شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة وعمل التحاليل والأشعة اللازمة لتشخيص المرضى.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

وأضافت «سلام»، أنه تم إعداد تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين.

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