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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد فوزي : فطنتي وكاريزمتي رزق من الله

مفيد فوزي
مفيد فوزي

علق الكاتب الصحفي، مفيد فوزي، على سؤال الإعلامية "بسمة وهبة" عن الشخص الذي طمع في مكانه ومنصبه، قائلا:" الحقيقة هو لم يطمع ولكن رشح أسمه فقط".
 

وأضاف "مفيد فوزي" خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، الكاتب "رجاء النقاش" هو من رشح اسمه للراحل صفوت الشريف، ليكون رئيس تحرير صباح الخير.
 

وروى موقف، حيث دعاه  الإعلامي عمرو أديب للمشاركة في برنامج فيه أطفال في سن الحادية عشرة وكانوا يقومون بتقليده، موضحًا: "لما بقابل شباب عنده 25 سنة ويسلموا عليا وأسئلهم عرفتوني منين، بيقولوا من يوتيوب".


وأوضح :"الدنيا سهلة وبسيطة، مضيفا: فطنتي وكاريزماتي رزق من الله، فالله صاحب المشيئة هو من يجعلني أتحاور بثبات وحضور، ولا أحسد المال أو الفطنة أو الطلة، لكن أشيد بأن هذه رزق من الله، وبأدواته أهزم التخلف وأنير الطرق أمام المكفوفين إحساسا".


 

مفيد فوزي بسمة وهبة برنامج العرافة صفوت الشريف اخبار التوك شو

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