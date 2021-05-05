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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جزيرة جيرسي.. أول أزمة بين بريطانيا وفرنسا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

أدانت الحكومة البريطانية وحكومة جيرسي التهديدات الفرنسية بقطع الكهرباء عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي بسبب خلاف حول الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورد وزير خارجية جيرسي، إيان جورست، على وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردين يوم الأربعاء بعد أن حاولت تحذير منطقة بحر المانش الواقعة على بعد 14 ميلاً (22 كم) قبالة سواحل نورماندي بسبب تأخير إصدار تراخيص لـ 17 قارب صيد فرنسي فقط. 

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وشدد جورست على أن "هذا ليس التهديد الأول الذي وجهته فرنسا"، مشيرًا إلى أن التعطيل يعود ببساطة إلى فشل الصيادين في تقديم معلومات عن صيدهم التاريخي في المياه.

وألقى باللوم على اتفاق التجارة 'المربك' بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التفاوض عليه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي في هذا المأزق.

كما دخل داونينج ستريت على خط أزمة في صف جيرسي. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية:"من الواضح أن تهديد جيرسي مثل هذا أمر غير مقبول وغير متناسب"، مضيفًا: "نحن على ثقة من أن الفرنسيين سيستخدمون آليات معاهدتنا الجديدة لحل المشاكل".

قال المتحدث: "يمكننا جميعًا أن نرى أن هذا ليس التهديد الأول الذي وجهه الفرنسيون ، سواء لجيرسي أو المملكة المتحدة ، لأننا في هذه الصفقة الجديدة". "الاتفاق التجاري واضح أنه عندما يقدم الصيادون الدليل ، سنقدم التراخيص".

فرنسا بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاتفاق التجاري البريكست

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