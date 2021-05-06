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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد فوزي يشن هجوما على محمد صلاح: موهبة بس بيخاف على نفسه وبيستنى الكورة

مفيد فوزي
مفيد فوزي

علق الكاتب الصحفي، مفيد فوزي، على اللاعب المصري محمد صلاح ، قائلا: محمد صلاح موهبة مصرية عظيمة ولكنه يخاف على جسمه من أي إيقاع أو حادث مفاجئ".
 

وأضاف "مفيد فوزي" خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،: “:محمد صلاح بيستنى الكورة تيجي وبعدين يشوط، مكررا جملته قائلا:” بيخاف على نفسه جدا".


وأشار إلى أن محمد صلاح لا يشتبك مع أحد لأنه يخشى على نفسه من الإصابة..موضحا:" محمد صلاح بيعمل حته فنية ولكنه بيخاف على نفسه".
 

وأوضح :" بيخاف على نفسه سواء مع منتخب مصر أو ليفربول"..مضيفا:" الناس في الملعب بتبقى شغاله وهو واقف بعيد مستني الكورة تيجي".
 

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

محمد صلاح مفيد فوزي ليفربول برنامج العرافة اخبار التوك شو

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