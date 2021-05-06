في تكريمه عددا من قائدي القطارات وملاحظي ومراقبي الأبراج وخفراء المنافذ بالسكة الحديد.. وزير النقل يؤكد: لن نسمح بوجود متعاطي المخدرات وسنطبق اللائحة والقانون بكل حزم على كل مخالف

وزير النقل :

نطبق مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق والأرباح للشركات الرابحة فقط

نكافئ المجتهد ولن نسمح بوجود متخاذل أو متهاون

الغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية.

إقامة أسوار على جانبي السكة في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية



قام أمس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتكريم عدد (36) من العاملين بالهيئة كالتالي ( 10 قائد قطار - 10 مساعد قائد قطار - عدد 1 كمساري - 2 رئيس حركة - 6 من ملاحظي ومراقبي الأبراج - 6 من خفراء المنافذ - عدد 1 من برادي العربات) وذلك من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب.



تمكن احد قائدي القطارات من إيقاف القطار قبل الإصطدام بجرار زراعي محمل بالقصب معطل على السكة بدراو يوم 27/4/2021 وآخر تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعدد من الأشخاص يحاولون العبور بعربة كارو محملة بالبرسيم يوم 27/4/2020 بسنديون وثالث تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعطلت على قضبان السكة الحديد في مكان غير معد للعبور يوم 5/4/2021 يين النخاس /القرشي كما تمكن عدد من خفراء المنافذ من القيام ببعض الأعمال التي منعت من وقوع حوادث وحافظت على الارواح مثل التعامل الإيجابي لأحد الخفراء مع سقوط شجرة على الخطوط بين بني احمد وابوقرقاص يوم10/4/2021 والتعامل الإيجابي لخفير منفذ اخر مع حريق بالخط النازل بين كفر عمار والرقة يوم 11/4/2021 بالإضافة الى قيام عدد من ملاحظي ومراقبي الابراج بالتعامل الإيجابي لعدد من المواقف كادت ان تتسبب في مخاطر مثل قيام مراقب برج بركة السبع بالتعامل الإيجابي مع خروج دخنة من بواجي الجرار بين بركة السبع /بنها يوم21/4/2022.



وفي بداية كلمته خلال فعاليات التكريم قال وزير النقل إننا حاليآ نرسي تقليدا ومبدءا وهو أن يتم بشكل دوري ومستمر عقد لقاءات مع العاملين بالسكة الحديد للاستماع الى مقترحاتهم الخاصة ومتابعة تنفيذ تطوير مرفق السكك الحديدية اما المبدأ فهو مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء حافز انتاج أو حافز تنفيذ أعمال بجودة وكفاءة عالية والأرباح للشركات الرابحة فقط وهذا مبدأ يجب أن يرسخ في السكة الحديد والحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يستحق ولن نسمح بوجود أي فرد في هيئة السكك الحديدية يتعاطى المخدرات وسيستمر التحليل الدوري لكافة العاملين و اي شخص مخطئ سيتم محاسبته وفقاً للائحة بكل حزم الى ان يتم تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الفعل الخاطئ.

مضيفاً يجب اليقظة التامة في العمل لأنها من أساسيات النجاح ولحماية الأرواح مثلما هو الحال في كل من قام بايقاف القطارات حتى لا تصطدم في الجرارات الزراعية أو الميكروباصات التي تعطلت أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور لذا نحن اليوم نشكر ونكرم كل من قام بهذا العمل

مضيفا انه من ضمن الخطة العاجلة الخاصة بالسكة الحديد الغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية وهذه هي الأولوية الأولى أما المرحلة الثانية فهي إقامة اسوار على جانبي السكة في كل الاماكن التي بها تجمعات سكنيه حفاظاً على سلامة المواطنين فحياة المواطنين غالية علينا ويجب ان نتسابق لحمايتها ولامكان لمهمل او متكاسل.

لافتا إلى انه يجب ان يتم المحافظة على كافة أصول السكة الحديد والاستغلال الأمثل لكافة الموارد ومنع دخول اي راكب بدون تذكره لافتا إلى اننا لن نتوانى في تحسين دخول العاملين في وزاره النقل والسكه الحديد بالطرق القانونيه المتاحة.

واوضح الوزير ان مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس و انا أشكركم على ما قمتم به من أعمال لمنع وقوع مخاطر وإنقاذ عدد من الارواح.



وبدأ وزير النقل زيارته لهيئة السكة الحديد بتفقد محطة مصر واطمأن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة كما شدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بإرتداء الكمامة في كافة المحطات والقطارات بالإضافة الى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



كما التقى وزير النقل بعدد من المواطنين ودار حوار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد وقيام بعض القطارات بالتهديات في أماكن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية

وفي السياق ذاته عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية حيث اكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات السكة الحديد وان يتم بشكل بشكل عاجل سرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار بالإضافة إلى تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وكذلك تطوير محطات خط القاهرة / السويس.