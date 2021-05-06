محارق للجثث وطوابير للحصول على إمدادات الأكسجين بالهند..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تكدس الجثث في محرقة جنائزية بالعاصمة الهندية نيودلهي

بينما سارع أقرباء المصابين بفيروس كورونا لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين.

بالنسبة للمصابين بالفيروس، ولكنهم ما زالوا على قيد الحياة، لا يزال تلقي الأكسجين يمثل تحديا.

ارتفعت ألسنة اللهب من المحارق الجنائزية الموضوعة بجوار بعضها البعض، بينما كان أفراد الأسر يؤدون طقوسهم الأخيرة.

أمرت المحكمة العليا الحكومة الهندية اليوم الأربعاء بتقديم خطة لتلبية متطلبات الأكسجين بمستشفيات نيودلهي في غضون يوم واحد.