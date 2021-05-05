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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم بالهدف الأول على المقاولون العرب

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

سجل فريق سيراميكا كليوباترا الهدف الأول في منافسه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السويس، ضمن منافسات الاسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

استطاع محمد جابر ميدو لاعب سيراميكا كليوباترا تسجيل الهدف الأول في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:


حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار، خالد صبحي، عبد الله محمود، أحمد محسن

خط الوسط: كوامي بونسو، صالح جمعة، ميدو جابر، محمد إبراهيم

في الهجوم: شادي حسين، أحمد ياسر ريان

 

سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب الدوري المصري محمد جابر ميدو تشكيل سيراميكا كليوباترا

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