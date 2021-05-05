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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرح وحش الكون.. عمر كمال يشارك صورة من كواليس "اللي ملوش كبير"

صدى البلد

شارك المطرب الشعبي عمر كمال صورة من كواليس مسلسل “إللي ملوش كبير”،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر عمر كمال مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي ،وكتب معلقا من خلال الصورة:"فرح وحش الكون والخديوى 🔥❤️ هتولع".
 

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.


«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

عمر كما ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى اللي ملوش كبير

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