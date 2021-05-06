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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين بـ"تعليم الساحل" بسبب الإجازات المرضية المزورة

صدى البلد

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة 4 مسئولين بإدارة الساحل التعليمية بعد ثبوت إشتراكهم في  جريمة التزوير في محرر رسمي وأستعماله،  مما ترتب التستر على واقعة التزوير. 

تضمن حكم المحكمة مجازاة باحث قانوني  بخصم أجر عشرة ايام من راتبه ومجازاة أخصائي اجتماعي بخصم أجر خمسة ايام من راتبه. 

صدر الحكم برئاسة المستشار منصور حمزاوي عدلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أحمد السبيلي ومؤمن محمد البطل، القاضيين بمجلس الدولة وحضور المستشار أحمد عادل بيومي، رئيس النيابة الإدارية وممثل الادعاء. 
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن ، أخصائي اجتماعي بالمدرسة الثانوية الفنية للطباعة التابعة لإدارة الساحل التعليمية انقطع خلال فترة عمله بمدرسة التربية الفكرية عن العمل دون اذن اومسوغ قانونى لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق خلال فترات انقطاعه عن العمل بدون اذن

وتبين من أوراق القضية أن المتهم اشترك مع مجهول فى اصطناع خطابات غير صحيحة منسوب صدورها للادارة المركزية للجان الطبية بالتامين الصحي بمدينة نصر ورمسيس وشبرا التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة، واستعمل المحررات المزورة بالاجازات المرضية الممنوحة له والخطابات المدعي صدورها عن الجهات المختصة، وقضت المحكمة بمجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب خلال مدة الإيقاف

وأكدت المحكمة انر باحث قانوني ثالث بادارة الساحل التعليمية و باحث قانوني متعاقد لم يتخذا الاجراءات اللازمة حيال التاكد من صحة الاجازات المرضية الخاصة بالمتهم الاول طبقا لماورد بالبند رابعًا من خطاب الادارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بشان ابدا الراى رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، 

وأنتهت المحكمة إلى أن المحال الرابع باحث قانوني بادارة الساحل التعليمية اعتمد الاجازات الخاصة بالمتهم الاول والواردة بالمذكرة التكميلية بشان البحث رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ دون التاكد من صحتها إعمالا لما ورد بالبند رابعا من خطاب الادارة القانونية بالمديرية بشان ابداء الراى رقم ١٧لسنة ٢٠١٩، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم أجر عشرة ايام من راتبه

المحكمة التأديبية مجلس الدولة الساحل التعليمية جريمة التزوير واقعة التزوير

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