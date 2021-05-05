هل يتسبب COVID-19 في الإصابة بمرض السكري؟.. دراسات علمية تجيب

ظهرت أبحاث طبية تشير إلى أن Covid-19 يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وتلف القلب لدى الأشخاص الذين لم يكن لديهم استعداد.

ومع استمرار العالم في محاربة فيروس كورونا الجديد ، اقترب عدد وفيات Covid-19 من ثلاثة ملايين على مستوى العالم. من بين ما يقرب من 78 مليون حالة تعافي ، وبدأت الأبحاث في توضيح الأعراض الشديدة والآثار الجانبية التي ظهرت بعد الإصابة بالفيروس وفقا ل trt world

Covid-19 يمكن أن يتسبب في الإصابة بمرض السكري

تثير التقارير الواردة من أكثر من 350 طبيباً أسئلة حول ما إذا كان Covid-19 يمكن أن يتسبب في الإصابة بمرض السكري من النوع 1 والنوع 2 في المرضى الذين تعافوا من الفيروس.

ودعا البروفيسور فرانشيسكو روبينو ، الطبيب في King's College London ، إلى إجراء تحقيق كامل في العلاقة المحتملة بين Covid-19 ومرض السكري.

وتبادل روبينو وزملاؤه الحالات القصصية خلال اجتماع Zoom ، ثم بدأوا في تحليل حالات مرض السكري التي ظهرت بعد الإصابة بـ Covid-19.

وقال "على مدى الأشهر القليلة الماضية ، رأينا المزيد من حالات

الذين أصيبوا إما بمرض السكري أثناء تجربة covid 19 ، أو بعد ذلك بوقت قصير. لقد بدأنا الآن في الاعتقاد بأن الرابط ربما يكون صحيحًا - فهناك قدرة للفيروس على التسبب في خلل في عملية التمثيل الغذائي للسكر ، "قال روبينو.

ويعتقد بعض الأطباء أن Covid-19 يمكن أن يسبب شكلًا جديدًا من مرض السكري عن طريق تعطيل التمثيل الغذائي للسكر في جسم الإنسان.

وفي أمريكا ، أظهرت أكثر من 8 دراسات شملت أكثر من 3700 مريض بكوفيد تعافوا من المرض ، أن ما يقرب من 14٪ من المرضى قد أصيبوا بمرض السكري.

واقترحت دراسات حديثة أخرى علاقة مماثلة فعلى سبيل المثال ، أصيب 2.35 في المائة من مرضى الفيروس التاجي في الصين بمرض السكري الجديد بعد ستة أشهر من خروجهم من المستشفى وهنام نسبة عالية من الأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة مع Covid-19 يعانون أيضًا من مرض السكري.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس غيبريسوس ، "تضاعف عدد المصابين بمرض السكري أربع مرات في الأربعين عامًا الماضية. إنه المرض الرئيسي الوحيد غير الساري الذي يرتفع خطر الموت المبكر بسببه بدلاً من الانخفاض"