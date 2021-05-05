هو دا اللي عاوزه|مفيد فوزي يوجه كلمتين لـ محمد رمضان.. فيديو

علق الإعلامي مفيد فوزي، على محمد رمضان، قائلا:" أغاني وكلمات محمد رمضان للتريند"..ويريد أن يكون حديث المدينة".



وأضاف "مفيد فوزي" خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:"أنا عرفت موضوع التريند من ابنتي خلال انتشار صورة الطفلة “هند” التي كنت أحاورها في صغرها".



وأوضح :" أنا مبحبش أدخل عالم التريند بأي حال..واشتاق إلى مذيعة أطفال في بلدي غير سلوى حجازي وماما سميحة ونجوى إبراهيم".



وأشار إلى أنه يحتاج إلى مذيعة تعرف جيدا ما “بلاوي التليفون"، موضحا:" أطفال مصر متعلقين بجنون بالتليفون وهو سبب التباعد النفسي".





ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

