عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نورهان منصور تثير الجدل بأنوثتها بهذه الإطلالة

صدى البلد

نشرت الفنانة نورهان منصور ، صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 
وظهرت الفنانة نورهان منصور؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية عباءة رمضانية باللون الفوشيا به صورة الفنانة شيريهان من الخلف وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

 

وتشارك نورهان منصور، في  أول "سيت كوم مسرحي" والذي يحمل اسم "اللوكاندة"، على شاشة قناة DMC .
 
مسرحية اللوكاندة عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، حيث إن المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن  العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.

 
" اللوكاندة" من بطولة  أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى،و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، واحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، واحمد اشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى. 

Screenshot_20210505-221739_Instagram
Screenshot_20210505-221739_Instagram
Screenshot_20210505-221733_Instagram
Screenshot_20210505-221733_Instagram
Screenshot_20210505-221729_Instagram
Screenshot_20210505-221729_Instagram
بعباية رمضانية الفنانة نورهان منصور اطلالات نورهان منصور نورهان نورهان منصور تثيرالجدل

موضوعات متعلقة

بإطلالة صيفية .. نورهان منصور تتألق من أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

تحرك برلماني عاجل لإعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة

4 فنانين في العناية المركزة.. ماذا يحدث في الوسط الفني؟

منها إنهاء الخدمة.. عقوبات تواجه الموظف الممتنع عن إجراء تحاليل المخدرات

تشيلسي ضد ريال مدريد.. هافيرتز يضيع إنفرادا والملكي عاجز عن العودة بعد 70 دقيقة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

التعادل الإيجابي ١-١ يسيطر على أحداث الشوط الأول بين الجونة والإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

البنتاجون: نراقب الصاروخ الصيني وسيهبط في هذا الموعد

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

السعودية.. قرار عاجل بشأن صلاة عيد الفطر

ماتت بالنسبة لي|ريهام سعيد تتنازل عن بلاغها ضد ريم البارودي وهذه رسالتها

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ