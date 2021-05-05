نورهان منصور تثير الجدل بأنوثتها بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة نورهان منصور ، صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت الفنانة نورهان منصور؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية عباءة رمضانية باللون الفوشيا به صورة الفنانة شيريهان من الخلف وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

وتشارك نورهان منصور، في أول "سيت كوم مسرحي" والذي يحمل اسم "اللوكاندة"، على شاشة قناة DMC .



مسرحية اللوكاندة عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، حيث إن المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.



" اللوكاندة" من بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى،و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، واحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، واحمد اشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى.

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