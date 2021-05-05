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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد غياب أكثر من 25 عام.. وصول رجل الأعمال أشرف السعد إلى القاهرة

أشرف السعد
أشرف السعد

وصل مطار القاهرة الدولي، رجل الأعمال المصري أشرف السعد، قادما من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول رجل الأعمال أشرف السعد من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن رجل الأعمال المصري أشرف السعد، عصر اليوم، الأربعاء عن عودته إلى مصر، بعد غياب أكثر من ربع قرن، وذلك بنشر صورة له داخل مطار لندن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أشرف السعد في تدوينة له: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال المصري محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد، المقيم في لندن، ولد  في 1 يناير 1954، تم فرض الحراسة على ممتلكاته منذ أكثر من 15 عاما.

وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة علي أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات علي الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، الا ان المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.

مطار القاهرة أشرف السعد مصر للطيران لندن

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