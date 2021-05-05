زينة لؤي: حققت حلم الطفولة بالاشتراك في "60 يوم في الماضي"

تشارك الإعلامية والفاشينستا الشهيرة زينة لؤي لأول مرة في مجال التمثيل والدراما الرمضانية من خلال مسلسل الإماراتي السعودي "60 يوم في الماضي"، من بطولة تركي آل يوسف، والذي يعرض علي شاشة التلفزيون الامارت وأبو ظبي دراما.

وقالت زينة لؤي في تصريحات صحفية لها اليوم: ان جاء ترشيحها للمشاركة في المسلسل عن طريق الإنستغرام والفيديوهات التي اقوم بها وايضأ عن طريق الفرصه لاني من فترة بعيدة اتطلع للدخول بالمجال التمثيل وكان حلمي منذ الصغر.

وأضافت: كان في التزامات في التصوير بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وكنا ملتزمين بعدد معين في لوكيشن التصوير.

وأشارت "زينة": ان الشخصية التي لعبتها في المسلسل هي دور سكرتيرة تلعب مع كل الاطراف وكان لها دور كبير في تأثير علي أحداث المسلسل، والحمد لله اقدرت بشكل كبير اتقمص الدور وهذا هو انطباع الجمهور والمتابعين العمل لي.

ويذكر أن مسلسل 60" يوم في الماضي" هو أول مسلسل أكشن دراما سعودي من نوعه، تم تصويره في العاصمة الإماراتية بأبوظبي من بطولة الفنان السعودي تركي آل يوسف وشعيفان محمد.

وكان آخر ظهور لزينة لؤي كان ببرنامج "Signature" الذي اذاع علي شاشة روتانا خليجية، ويتابعها اكثر من 750 الف متابع علي حسابها بالإنستغرام.