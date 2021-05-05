سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الأول متقدما على المقاولون 1-0

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه المقاولون العرب بتقدم سيراميكا بهدف دون رد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السويس، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

استطاع محمد جابر ميدو لاعب سيراميكا كليوباترا تسجيل الهدف الأول في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:



حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار، خالد صبحي، عبد الله محمود، أحمد محسن

خط الوسط: كوامي بونسو، صالح جمعة، ميدو جابر، محمد إبراهيم

في الهجوم: شادي حسين، أحمد ياسر ريان

التشكيل الرسمى للمقاولون العرب :-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: حسن الشامي ـ محمد سمير ـ فاروقا نور الدين ـ باسم علي

نص الملعب : محمد مجلي ـ محمد رزق ـ عبدالله ياسين

الهجوم: كريم مصطفى ـ لويس ادوارد ـ يوسف الجوهري.