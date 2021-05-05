التعادل الإيجابي ١-١ يسيطر على أحداث الشوط الأول بين الجونة والإسماعيلي

سيطر التعادل الإيجابي “١-١” على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي والجونة في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الإسماعيلي حتي تمكن فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من إحراز هدف تقدم في الدقيقة الـ 10 من خلال خطأ لصالح الإسماعيلي من جهة اليمين، أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وسيطر عليها شكري ليرسل تمريرة عرضية ويقابلها فخر الدين بن يوسف برأسية قوية من على القائم الأول وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة “٢١” تمكن عمرو السعداوي من إحراز هدف تعادل فريقيه من خلالتمريرة عرضية من سيرجي أكا من جهة اليمين مرت من الجميع لتصل لعمرو السعداوي في الجهة المقابلة داخل منطقة الجزاء ثم راوغ اللاعب فخر الدين ين يوسف وسدد الكرة على يسار الحارس لتسكن الشباك

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع : مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، عبد الله جمعة

خط الوسط : عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد صادق

خط الهجوم : احمد مدبولي ، فخر الدين ، شكري نجيب