التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين مصر للمقاصة وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر للمقاصة ومنافسه طلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السويس، ضمن منافسات الاسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

لم يتمكن أحد الفريقين أن يسجل في مرمى الآخر طوال الـ 45 دقيقة في شوط المباراة الأول.

ويحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 26 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.

تشكيل المقاصة:



فى حراسة المرمى: محمود حمدي

وفى خط دفاع : عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد صبيحة محمد دسوقي

وفى خط الوسط : محمد مخلوف وخالد أوتشو وهشام محمد وعبدالله مجدي

وفى خط الهجوم : باولن فوافي وباسم مرسي