تشيلسي ضد ريال مدريد.. هافيرتز يضيع إنفرادا والملكي عاجز عن العودة بعد 70 دقيقة

حافظ فريق تشيلسي الإنجليزي على تقدمه بهدف أمام ريال مدريد الإسباني خلال بعد مرور 70 دقيقة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ كاي هافرتز الشوط الثاني بكرة رائعة في الدقيقة 47 بعدما استقبل عرضية من الجانب الأيمن برأسية رائعة ارتطمت العارضة وسط مشاهدة من تيبو كورتوا الذي لم يكن يمتلك المقدرة على التعامل معها.

وعاد هافرتز ليهدد مرمى ريال مدريد من جديد في الدقيقة 60 لكن هذه المرة تيبو كورتوا استطاع أن يتصدى للكرة.

ويتطلع كل من الفريقين لخطف بطاقة التأهل للوصول إلى النهائي المنتظر الذي تستضيفه إسطنبول يوم 29 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الليلة نظيره مانشستر سيتي بعدما تأهل للمشهد الختامي بفوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويغيب عن ريال مدريد كل من داني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، ورفائيل فاران، بينما عاد راموس وميندي اللذان تعافيا بشكل تام من إصابتيهما العضلية، ومن المتوقع مشاركتهما في اللقاء من البداية.