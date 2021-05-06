كيلو الفراخ ب 15 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

يقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن، التي استقرت في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6-5- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 6- 5- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و30 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 15 إلى 16 جنيهًا.



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 1.75 و3.75 جنيه، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.50 جنيه، والكتكوت البلدي 3 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.



وسجّل البيض الأبيض 30 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 29 و30 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدي فسجّلت 30جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.



وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوي فَيَصِل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفي 47 جنيهًا.